Atacul chimic din Siria: Dupa doua saptamani, o echipa de experti internationali merge la fata locului pentru investigatii

Informatia a fost publicata de site-ul postului de televiziune britanic BBC.Statele occidentale considera ca Guvernul sirian a complotat atacul chimic din 7 aprilie, in urma caruia au murit 70 de persoane. Siria si Rusia , care acum controleaza Duma, o periferie a capitalei Damasc, neaga toate acuzatiile.Statele Unite, Marea Britanie si Franta au lansat pe 14 aprilie bombardamente in Siria, vizand laboratoare de fabricare a armelor chimice si depozite de armament.Echipa de Experti OIAC au asteptat o saptamana in capitala Siriei pentru a primi permisiunea de a merge in Duma.Acestia ar fi trebuit sa ajunga in Duma miercuri, insa vizita lor a fost amanata dupa ce o echipa de securitate ONU a transmis ca in zona continua sa se inregistreaza schimburi de focuri.