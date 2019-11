Atentat in nord-estul Siriei: 14 morti

Ziare.

Explozia s-a produs intr-un loc de adunare a taxiurilor si autobuzelor in orasul Al-Bab, aflat sub controlul armatei turce de doi ani, a precizat pentru AFP directorul OSDO, Rami Abdel Rahmane.Paisprezece persoane, inclusiv noua civili, au fost ucise si 33 ranite, dintre care unele sunt in stare grava, conform OSDO. Mai multe corpuri carbonizate erau imprastiate pe asfalt la fata locului, potrivit aceleiasi surse.Atentatul nu a fost revendicat deocamdata.Fost fief al gruparii jihadiste Statul Islamic, orasul Al-Bab este situat la 30 de kilometri nord-est de Alep. Orasul este scena a numeroase violente, intre care asasinate, de la cucerirea sa in urma cu mai mult de doi ani de catre fortele turce ajutate de rebeli sirieni, conform OSDO.In 2017, armata turca a preluat controlul asupra orasului, in cadrul unei operatiuni impotriva Statului Islamic in nordul Siriei.In martie 2019, gruparea Statul Islamic a fost eliminata din ultimul sau fief, la limita estica a Siriei, de catre fortele kurde, sustinute de o coalitie internationala condusa de Washington.Gruparea s-a transformat totusi in organizatie clandestina care comite atentate sangeroase in mai multe regiuni.