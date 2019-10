Bombardamentele turcilor in Siria au facut victime. Cati civili au ucis

Ziare.

Doua victime si-au pierdut viata in tirurile de artilerie asupra Qamichli, oras cu populatie majoritar kurda, transmite AFP.Potrivit OSDH, care dispune de o retea extinsa de surse in Siria, 40 de persoane au fost, de asemenea, ranite.Regiunile invecinate Turciei, in special zonele Tal Abyad si Ras al-Ain, au fost bombardate de aviatia si artileria armatei turce.Ofensiva declansata miercuri de Turcia in Siria este a treia din 2016. Ea deschide un nou front intr-un conflict care a facut peste 370.000 de morti si a provocat stramutarea a milioane de persoane de la declansarea sa in 2011.