Bombe chimice in Ghouta: Oamenii mor asfixiati, hainele si pielea le miros a clor

Potrivit organizatiei neguvernamentale Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cazurile au fost raportate dupa lansarea unei rachete dintr-un avion.Unul din medicii care s-au ocupat de pacienti a declarat AFP ca exista suspiciunea ca ar fi vorba de un atac cu clor. Hainele si pielea celor cu probleme respiratorii miros a clor, iar asfixia este insotita de iritatii ale ochilor si pielii, a precizat el.Bombardamentele au lovit din nou Ghouta, ultimul bastion al rebelilor sirieni de langa Damasc, in ciuda armistitiului de 30 de zile cerut sambata de Consiliul de Securitate al ONU . Din 18 februarie, atacurile in estul Ghouta s-au soldat cu peste 500 de morti.Mohamad Alloush, lider al gruparii rebele Jaish al-Islam, acuzat explicit regimul de la Damasc de utilizarea clorului. Rusia , sustinatoare a presedintelui Siriei, Bashar al-Assad, pune insa incidentul pe seama insurgentilor. Duminica, ministerul Apararii de la Moscova a dat publicitatii un comunicat in care arata ca se pregateste o provocare prin recurgerea la substante toxice, cu scopul de a acuza fortele guvernamentale siriene de folosirea armelor chimice impotriva populatiei civile.In 22 ianuarie OSDO a raportat 21 de cazuri de asfixie in estul Ghouta, iar mai multi localnici si surse medicale au vorbit despre un atac cu clor. Acest gaz, mai greu decat aerul, este toxic si iritant, dar nu face parte din categoria armelor chimice propriu-zise.