Cea mai ingrozitoare catastrofa umanitara a secolului 21: Milioane de oameni folositi ca pioni de Erdogan, Putin si Assad

De ce e atat de importanta provincia Idlib?

Cine controleaza provincia?

De ce a inceput ofensiva

Cei care sufera sunt oamenii

Loviturile aerine si campaniile terestre ale armatei siriene au alungat din casele lor aproape un milion de civili de la inceputul lunii decembrie, aceasta fiind cea mai mare migratie provocata de razboiul care continua de 9 ani in Siria.Iar actiunile din ultimele zile intreprinse la ordinul presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan arata ca situatia e departe de a se schimba, ONU chiar avertizand ca intensificarea luptelor nu poate duce decat la "o baie de sange".Idlib, alaturi de parti din Hama, Latakia si Alep, este considerat fieful rebelilor sirieni, care se opun regimului lui Assad, si care incearca sa-l dea jos de la putere din 2011.Aceasta grupare de rezistenta a controlat la inceputul razboiului teritorii mult mai vaste, insa, armata controlata de Assad, cu ajutor puternic din partea Rusiei si a militiei iraniene, a recuperat cea mai mare parte dintre ele in ultimii 5 ani. Acum, Assad spune ca duce "lupta de eliberare" a provinciei Idbil, scrie BBC Aceasta provincie a devenit casa, in ultimii ani, a peste un milion de sirieni care au fugit pe masura ce orasele lor erau puse la pamant tot in numele "eliberarii". Daca acum 3 ani in Idlib traiau in jur de 1.500.000 de oameni, la inceputul operatiunii provincia numara 3.000.0000 de suflete, dintre care un milion erau copii.Desigur, Idlib este si un punct strategic important pentru regimul lui Assad, avand la granita de nord Turcia si autostrazi care fac legatura cu Alep, Damasc si pana in vestul orasului mediteranean Latakia.Idlib a fost controlata din 2015 de mai multe factiuni ale rebelilor, insa gruparea dominanta acum este Hayat Tahrir al-Sham (HTS). HTS a prins forta in 2017, fiind fondata de un grup care a avut in trecut legaturi cu al Qaida, fiind listata drept grupare terorista de ONU.In ianuarie 2019, HTS a dus lupte violente pentru a prelua parti importante din provincie si mai multi rebeli s-au refugiat in regiunea Afrin, langa Alep, controlata de grupari sustinute de Turcia.ONU estima ca HTS are in Idlib si imprejurimi intre 12.000 si 15.000 de luptatori. Gruparea este sustinuta de mai multe forte, inclusiv o grupare de uiguri din China considerati o noua ramura a al Qaida si luptatori islamisti care spun ca apartin Armatei Nationale Siriene, sustinuta de Turcia.Si Statul Islamic este reprezentat de cateva sute de jihadisti in Idlib, insa celelalte factiuni lupta sa ii alunge.Idlib a facut obiectul unui acord de deescaladare a violentelor semnat intre Turcia, Rusia si Iran in mai 2017. Asta a presupus insa ca si Turcia, si Rusia sa trimita trupe in regiune, pentru a observa cum este pus in aplicare acordul - Erdogan sustinand rebelii, in timp ce Putin il sprijina pe Assad.In acest timp, insa, armata controlata de Assad a cucerit prin forta parti importante din estul provinciei, dupa care si-a concentrat atentia spre fiefurile din sud, in special din Homs si Ghouta, langa capitala Damasc. Pana in iulie 2018 toate aceste zone intrasera din nou sub puterea regimului de la Damasc. In atacuri au fost distruse orase intregi si sute de civili au fost ucisi, in timp ce sute de mii au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele pentru a-si salva viata. Mare parte dintre cei care se opuneau regimului lui Assad au fost "evacuati" in Idlib, acestia fiind termenii de capitulare.Si dupa ce i-a strans pe toti la un loc, Assad a inceput pregatirile pentru preluarea provinciei Idlib. Un prim atac a fost dezamorsat in septembrie 2018, dupa un acord de demilitarizare semnat intre Turcia si Rusia la Soci. Rebelilor li s-a cerut sa isi retraga armamentul greu din zona indicata de acord, in timp ce jihadistilor li s-a cerut sa se retraga cu totul. Acordul nu a fost insa niciodata respectat pe deplin, chiar daca rebelii si-au facut partea lor, jihadistii au refuzat.HTS a preluat puterea in Idlib in 2019 si de atunci luptele s-au intensificat din nou. Assad si Rusia au trimis avioane militare, iar unul dintre cele mai puternice atacuri a fost lansat in aprilie 2019 in nordul Hama si sudul Idlib. Rusia a numit acea operatiune o "ofensiva limitata", insa datele ONU arata ca 500 de civili au fost atunci ucisi si 400.000 au fost fortati sa migreze in cele 4 luni de batalie.Alti 900.000 de civili, cei mai multi femei si copii, au luat de asemenea calea migratiei de atunci, dintre care 300.000 doar in februarie.Armata siriana a recucerit orasele importante din sudul Idlib si a reobtinut controlul autostrazilor Alep-Latakia si Alep-Damasc, iar refugiatii au tot fost impinsi spre granita cu Turcia, in tot mai ingustul spatiu considerat sigur.Turcia deja era gazda pentru 3,6 milioane de refugiati sirieni, asa ca Erdogan a dat un ultimatul armatei siriene, pana la sfarsitul lui februarie sa opreasca ofensiva. Cum Assad nu a dat inapoi si peste 50 de soldati turci au fost ucisi, Erdogan a inceput, pe de-o parte, atacurile in Siria si, pe de alta parte, a lasat refugiatii sa isi continue drumul spre Europa Occidentala, starnind panica in randul statelor UE.In toate aceste jocuri de putere, cei care sufera si sunt prinsi la mijloc sunt milioanele de refugiati. ONU a avertizat ca aceasta criza a atins "noi grade infioratoare"."Refugiatii sunt traumatizati, nevoiti sa doarma pe jos, in ger, pentru ca taberele de refugiati sunt deja pline. Bebelusi si copii de doar cativa ani mor din cauza frigului. Voluntarii sunt ucisi. Atacurile nu iarta pe nimeni, fie ca e vorba de scoli, spitale, piete sau moschei. Este cea mai ingrozitoare catastrofa umanitara a secoului 21", este tabloul ilustrat de Mark Lowcock, coordonatorul misiunii de urgenta a ONU.El continua sa faca apel la toate fortele din lume, insa in special cele implicate in razboiul din Siria, sa puna capat atacurilor si sa le permita oamenilor sa aiba o sansa la viata.