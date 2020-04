Civili ucisi intr-un atac cu rachete in miez de noapte. Siria acuza Israelul de bombardament

Ziare.

"Trei civili au murit ca martiri, iar alti patru, inclusiv un copil, au fost raniti in explozii ale unor rachete israeliene care au atins locuinte", la periferia capitalei siriene, potrivit agentiei oficiale siriene de presa Sana.Apararea antiaeriana a armatei siriene a intrat in actiune luni, in urma unor tiruri de rachete ale aviatiei israeliene vizand tinte situate in apropierea Damascului, potrivit Sana.Agentia siriana nu a precizat natura pozitiilor vizate cu putin inainte de zori, insa a anuntat ca apararea antiaeriana "a doborat un anumit numar de rachete inainte ca acestea sa-si atinga tintele".Sana evoca o "agresiune israeliana" din spatiul aerian al Libanului vecin.De la inceputul Razboiului din Siria , in 2011, Israelul a efectuat numeroase atacuri aeriene impotriva fortelor regimului lui Bashar al-Assad, dar si ale aliatilor acestuia - Iranul si miscarea siita libaneza Hezbollah, inamicii ai statului evreu.La 20 aprilie, Sana a evocat tiruri de racheta pe care le-a atribuit Israelului, vizand tinte in desertul Palmira (centru). Observatorul Sirian al Drepturilor IOmului (SOHR) a dat dat asigurari ca aceste tinte erau "posturi militare ale militiilor iraniene". In aceste raiduri au fost ucisi trei combatantisirieni si sase straini, potrivit SOHR, care nu a fost in masua sa le determine nationalitatea.La 31 martie, Sana a relatat despre tiruri de rachete ale aviatiei israeliene asupra unor tinte in centrul Siriei.Israelul, care isi confirma rareori operatiunile in Siria, subliniaza cu regularitate ca nu va permite ca aceasta tara sa devina un cap de pod al Teheranului.Atacuri aeriene atribuite Israelului au vizat, in ultimele luni, in Siria, pozitii in care sunt stationate forte iraniene sau combatantidin cadrul Hezbollah, soldate uneori cu morti.Razboiul care devasteaza Siria, izbucnit in urma unor manifestatii pasnice in favoarea democratiei, a devenit tot mai complex prin interventia mai multor actori straini si s-a soldat cu peste 380.000 de morti.