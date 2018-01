Consiliul de Securitate al ONU se reuneste luni pentru a discuta despre situatia din Siria

Ziare.

"Consiliul de Securitate al ONU va avea maine consultari cu privire la situatia din Siria. Franta va sublinia in special urgenta asigurarii accesului umanitar", a scris Le Drian pe Twitter Ministrul afirmase, tot duminica, ca Franta a cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate, cu privire la Siria, dupa ofensiva Turciei in Afrin. Turcia a anuntat ca trupele sale terestre au patruns in regiunea Afrin din nordul Siriei, ca parte a operatiunii incepute de oficialii de la Ankara pentru eliminarea luptatorilor kurzi din zona apropiata de granita dintre cele doua state.Turcia a inceput operatiunea impotriva militiei kurde YPG sambata, cu atacuri aeriene in regiunea Afrin.