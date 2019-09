Dupa 8 ani de razboi, un pas spre pace: Siria va avea constitutie noua, scrisa la Geneva

Ziare.

Locul si data reuniunii au fost publicate, sambata, de biroul secretarului general al ONU Antonio Guterres, intr-un document ce prezinta regulile si procedurile negocierilor, transmite dpa.Redactarea unei noi constitutii reprezinta un element cheie in cadrul unui proces politic mai larg, ce va include organizarea de alegeri supravegheate de ONU, menit sa puna capat conflictului.Comitetul va fi format din 150 de persoane, dintre care 50 selectionate de Guvern, 50 de Opozitie si 50 de reprezentanti ai societatii civile, alesi de emisarul ONU pentru Siria.Din cei 150 de membri, 45 vor fi numiti pentru a face parte dintr-un comitet in care vor fi reprezentate in mod egal cele trei categorii mentionate anterior.Acest comitet restrans va redacta propunerile de articole constitutionale care vor avea nevoie de sprijinul a cel putin doua treimi din membrii comitetului extins.Ministrul sirian de Externe, Walid al-Moallem (foto), a formulat, sambata, in interventia sa in fata Adunarii Generale a ONU, o serie de cereri referitoare la activitatea comisiei, printre care absenta unor preconditii sau a unor termene.Seful diplomatiei siriene a solicitat, de asemenea, retragerea imediata a fortelor straine de pe teritoriul Siriei, afirmand ca tara sa are dreptul sa reactioneze daca aceste forte nu se vor conforma."Statele Unite si Turcia mentin o prezenta militara ilegala in nordul Siriei", a amintit al-Moallem. "Toate fortele straine care actioneaza pe teritoriile noastre fara autorizare sunt forte de ocupatie si trebuie sa se retraga imediat. In cazul in care refuza, avem dreptul sa adoptam toate contramasurile autorizate in temeiul dreptului international", a adaugat el.Antonio Guterres a anuntat, luni, crearea comitetului constitutional sirian. Lansarea procesului in vederea redactarii unei noi constitutii si formarea acestui comitet au inceput in ianuarie 2018, intr-o conferinta care a avut loc in Rusia. Convenirea componentei comitetului a durat peste 18 luni.