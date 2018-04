Dupa atacul din Siria, Franta ii cere lui Putin sa faca presiuni pe Asssad

Ziare.

"Sa speram acum ca Rusia intelege ca, dupa riposta militara (...), trebuie sa ne unim eforturile pentru a promova un proces politic in Siria care sa permita o iesire din criza. Franta este disponibila pentru a se ajunge aici", a spus Le Drian, intr-un articol in Journal du dimanche, estimand ca cel care blocheaza acest proces "este Bashar Al-Assad insusi" si ca Rusia trebuie "sa faca presiuni asupra lui".In opinia sefului diplomatiei franceze, prima etapa indispensabila este "de a incepe cu un armistitiu care sa fie intr-adevar respectat de aceasta data, cum cer rezolutiile Consiliului de Securitate" al ONU. SUA, Franta si Regatul Unit au atacat militar Siria in noaptea de vineri spre sambata, pentru a pedepsi regimul de la Damasc, pe care il considera responsabil de presupuse atacuri chimice impotriva unor civili din saptamana precedenta.Iata imagini din satelit, care arata distrugeri majore in urma atacurilor din Siria Parisul estimeaza ca loviturile aeriene trebuie sa permita relansarea procesului de negocieri in cadrul ONU, in timp ce regimul sirian este pe cale de a obtine victoria militara si diferitele negocieri diplomatice sunt paralizate.Afla toate reactiile internationale la atacul din Siria