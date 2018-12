Emiratele Arabe Unite isi redeschid ambasada in Siria dupa aproape opt ani de razboi

Ziare.

"La cererea Ministerului Afacerilor Externe (...), Ministerul sirian al Informatiilor a invitat jurnalisti sa acopere redeschiderea Ambasadei (EAU) la Damasc astazi (joi) ", a declarat pentru AFP, sub protectia anonimatului, un reprezentant al Ministerului sirian al Informatiilor.Dupa ani de boicot diplomatic, aceasta initiativa pare sa fie un pas in plus catre o normalizare a relatiilor intre Siria, devastata de un razboi sangeros din 2011, si tari arabe.La 16 decembrie, presedintele sudanez Omar al-Bashir a efectuat o vizita la Damasc, unde a fost primit de presedintele sirian Bashar al-Assad.Aceasta a fost prima vizita a unui sef de stat arab in capitala siriana din 2011.Redeschiderea Ambasadei EAU, un stat arab care i-a sustinut pe opozantii lui al-Assad constituie o victorie diplomatica a presedintelui sirian, comenteaza Reuters.Ambasada EAU a fost inchisa din primele luni ale evenimentelor din 2011. EAU nu au comentat pe aceasta tema.O nota a Ministerului sirian al Informatiilor invita jurnlisti sa acopere evenimentul la ora locala 13:30, la sediul ambasadei, situat in cartierul Abu Rummaneh in capitala siriana.EAU au sustinut grupari insurgente care lupta impotriva lui al-Assad, insa rolul lor a fost mai putin important decat al Arabiei saudite, Qatarului sau Turciei, subliniaza rebelii.La aproape opt ani de la izbucnirea conflictului, presedintele sirian a recapatat controlul asupra celei mai mari parti a Siriei, cu sustinerea in principal a Rusiei, Iranului si unor grupari sustinute de Iran precum miscarea islamista libaneza Hezbollah.Liga Araba a suspendat Siria din organizatie in 2011.Secretarul general al Ligii Arabe, diplomatul egiptean Ahmed Aboul Gheit, aprecia in aprilie ca decizia suspendarii Siriei a fost "pripita".