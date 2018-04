Emmanuel Macron: Franta a procedat corect atacand Siria. Folosirea armelor chimice e intolerabila

Le samedi 7 avril 2018, a Douma, des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants ont ete massacres a l'arme chimique.

La ligne rouge a ete franchie.

J'ai donc ordonne aux forces armees francaises d'intervenir. https://t.co/Vt9LcFcFzH pic.twitter.com/Dc726PHfAR - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 14, 2018

Daca o tara a incalcat legile internationale, Siria e aceea

Ziare.

com

"Sambata, pe 7 aprilie 2018, linia rosie a fost incalcata la Duma, unde zeci de barbati, femei si copii au fost masacrati cu arme chimice. Asa ca am ordonat fortelor armate franceze sa intervina pentru a opri folosire ilegala de arme chimice (...) Nu exista niciun dubiu ca responsabilitatea (pentru masacru - n.red.) i-a apartinut regimului sirian.Nu putem tolera ca folosirea armelor chimice sa devina normalitate. Acest lucru ar fi o amenintare imediata la adresa poporului sirian si a securitatii colective", se arata in declaratia semnata de Macron si postata pe siteul presedintiei franceze.Ministrul francez de externe Jean Yves Le Drian sustine, de asemenea, ca participarea tarii sale la atacul cu rachete lansat sambata dimineata in Siria a fost legitima si ca Parisul isi asuma intreaga responsabilitate care ii revine pentru ceea ce a facut.Jean Yves Le Drian, citat de CNN , a precizat ca nu era nevoie de aprobarea Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pentru a lansa atacul in Siria. In mod normal, obtinerea acestuia s-ar fi impus, dar situatia de fata a fost speciala. Mai intai, din cauza ca toate incercarile de negociere cu Damascul au fost blocate de Rusia si s-au soldat cu esecuri. In plus, din cauza ca Siria a incalcat legislatia internationala, atunci cand a decis sa fabrice si sa foloseasca arme chimice, in ciuda faptului ca se angajase sa nu faca niciunul dintre aceste lucruri.Fortele franceze au lansat, in cadrul atacului de sambata dimineata impotriva Siriei, rachete de pe o fregata din estul Mediteranei si de pe avioane Rafale care au decolat din Franta si au avut nevoie de mai multe alimentari cu combustibil in timpul zborului pentru a-si duce la capat misiunea. Rachete lansate de avioane au o raza de actiune de 250 de kilometri, ceea ce a permis escadroanelor de Rafale sa nu patrunda in spatiul aerian sirian si sa nu se expuna riscului de a fi doborate.