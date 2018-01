Erdogan acuza Statele Unite ca vor sa infiinteze o "armata de teroristi" in Siria

Ziare.

com

Declaratia liderului de la Ankara vine in contextul in care Washingtonul a anuntat planurile sale de a forma o forta militara in interiorul Siriei care sa lupte impotriva Statului Islamic.Duminica, coalitia condusa de Statele Unite, a anuntat ca impreuna cu aliatii sai Siria pregateste o forma militara de 30.000 de oameni care sa lupte pentru eliberarea teritoriilor controlate de jihadist. Noua forta militara va activa in special la granitele Siriei cu Turcia si Irak , informeaza The Guardian Erdogan a declarat ca este obligatia Guvernului de la Ankara "sa inece inca din fasa aceasta noua forta care se formeaza". Primul ministru turc, Bekir Bozdag, spunea in urma cu cateva zile ca Statele Unite se joaca cu focul si ca nu contribuie cu nimic la lupta impotriva ISIL.Administratia Bashar al-Assad a amenintat ca va distruge noua forta si va alunga trupele americane de pe teritoriul Siriei. Rusia considera ca initiativa este parte a unui plan care are ca scop destramarea Siriei si plasarea unor teritorii sub control american.Relatiile dintre cei doi aliati NATO s-au inrautatit in ultimul an, Turcia protestand in mod oficial fata de refuzul Statelor Unite de a-l extrada pe clericul musulman Fethullah Gulen, considerat responsabil de catre regimul Recep Tayyip Erdogan pentru puciul esuat din iulie 2016.