Erdogan ameninta ca va relua ofensiva in Siria, daca nu se retrag kurzii la timp

"Daca teroristii nu se retrag in termen de 150 de ore (incepand de pe 23 octombrie, ora 09:00 GMT, conform acordului - n.red.), vom prelua controlul si ii vom alunga noi insine", a afirmat Erdogan la Istanbul, intr-un discurs televizat, referindu-se la luptatorii militiei kurde Unitatilor de Protectie a Poporului (YPG).In baza acordului incheiat marti, la Soci, intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, Moscova trebuie sa "faciliteze retragerea" fortelor kurde si a armamentului acestora de pe o fasie de 30 km in interiorul Siriei, de-a lungul frontierei cu Turcia.Rusii si turcii au prevazut sa inceapa patrule comune in aceasta zona dupa termenul de 150 de ore, care(15:00 GMT).Conform memorandumului ruso-turc, Ankara pastreaza totusi controlul intr-o alta regiune din nord-est, pe o lungime de 120 km, unde armata sa este deja prezenta in urma ofensivei declansate pe 9 octombrie contra YPG.In pofida amenintarilor formulate, Erdogan a afirmat ca Turcia si-a atins "intr-o mare masura" obiectivul de a institui o "zona de securitate" pentru a se proteja de atacurile jihadistilor SI si ale YPG.Totodata, Erdogan a cerut comunitatii internationale sa sustina Ankara in eforturile de a institui o "zona de securitate", unde sa fie instalati o parte din cei 3,6 milioane de refugiati sirieni gazduiti de Turcia.Presedintele turc a avertizat din nou ca, "daca nu va exista sprijin pentru proiectele pe care le dezvoltam spre a permite revenirea a 1-2 milioane (de refugiati) intr-o prima etapa, nu vom avea alta solutie decat sa deschidem portile si sa-i lasam sa plece in Europa".