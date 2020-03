Erdogan, dupa intalnirea cu Putin: Incetarea focului la Idleb va intra in vigoare de la miezul noptii

Ziare.

"In aceasta seara, incepand de la miezul noptii (21.00 GMT) incetarea focului va intra in vigoare", a declarat Erdogan, adaugand ca Ankara "isi rezerva dreptul de a da replica oricarei forte si pretutindeni unui atac al regimului" de la Damasc.Intalnirea dintre Putin si Erdogan a intervenit in contextul in care zeci de militari turci au fost ucisi, in ultimele saptamani, in confruntari armate intense in regiunea Idleb, ultimul bastion rebel si jihadist in nord-vestul Siriei, unde Turcia a intervenit impotriva fortelor regimului lui Bashar al-Assad.Al-Assad, sustinut de aviatia rusa, a lansat in decembrie o ofenisiva la Idleb care a provocat o catastrofa umanitara - aproape un milion de persoane au fost deplasate catre frontiera turca.Joi, cel putin 15 civili, inclusiv un copil, au fost ucisi in atacuri aeriene ruse in Idleb, potrivit unui ONG, Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR)."Situatia la Idleb s-a agravat atat de puternic incat este necesar sa purtam o discutie personala si directa", a declarat Putin la inceputul intalnirii cu omologul sau turc, la Kremlin.