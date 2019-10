Erdogan: O operatiune militara in Siria este posibila in orice moment

Ziare.

com

Sunt avute in vedere operatiuni aeriene si la sol la est de raul Eufrat, care ar putea fi initiate in orice moment, a avertizat Erdogan, potrivit Reuters ", a spus seful statului turc.Fortele Democrate Siriene (FDS) care controleaza regiunea, sustinute de SUA, au declarat ca isi doresc stabilitate, insa au promis ca"Nu vom ezita sa transformam orice atac neprovocat din partea Turciei intr-un", au declarat reprezentantii FDS.Ankara si Washingtonul au convenit in august sa creeze o zona de securitate in nord-estul Siriei, de-a lungul granitei cu Turcia. Aceasta considera Unitatile de protectie a poporului (YPG), componenta kurda a FDS, o grupare terorista.Turcia a acuzat SUA, care a sprijinit YPG impotriva militantilor statului islamic in Siria, ca. Intre cele doua parti exista divergente in ceea ce priveste cat de mult ar trebuie sa fie extinsa aceasta zona in Siria si cine ar trebui sa o controleze.C.S.