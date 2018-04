Exista indicii ca in atacul chimic din Siria s-a folosit sarin

Ziare.

O sursa oficiala americana a declarat ca loviturile aeriene de sambata , la care au participat SUA, Franta si Regatul Unit, au distrus obiective unde se aflau materiale care ar fi putut fi folosite pentru producerea unor arme chimice, cum ar fi sarinul, transmit AFP si Reuters.Reprezentanta SUA, a carei identitate nu este dezvaluita de agentiile citate, a explicat ca simptomele prezentate de victime - asa cum au fost descrise de medici, de organizatii neguvernamentale si de "alte surse" si observate prin analiza imaginilor inregistrate in Duma - includ contractii ale pupilelor, convulsii si afectiuni ale sistemului nervos central. Acestea nu sunt provocate de clor, ci sunt specifice expunerii la agenti neurotoxici.Ea a reamintit ca sarinul, un agent din aceasta categorie, a mai fost folosit si anul trecut, in atacul de la Khan Sheikhoun, care a provocat atunci primele represalii americane impotriva Siriei.Un alt indiciu in acelasi sens este numarul mare de morti, de ordinul zecilor.Vineri, cu cateva ore inainte de loviturile aeriene, SUA, Franta si Regatul Unit au sustinut ca detin dovezi privind folosirea armelor chimice de catre regimul condus de presedintele sirian, Bashar al-Assad, dar nu au precizat despre ce arme este vorba.O ancheta a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice ar putea determina exact ce substante s-au folosit la Douma, dar nu ar putea indica si autorii atacului, a carui existenta este negata in continuare de Siria si de Rusia.