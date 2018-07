Fiul presedintelui Siriei a sosit la Cluj-Napoca pentru Olimpiada de Matematica

Ziare.

Surse locale au declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX ca Hafez al-Assad, in varsta de 16 ani, a ajuns, miercuri, la Cluj-Napoca, in secret, impreuna cu ceilalti 10 membri ai delegatiei olimpice siriene - cinci elevi concurenti si cinci oficiali (leader, deputy leader si observatori), dar si mai multe garzi de corp insarcinate cu paza fiului presedintelui sirian.Delegatia siriana a schimbat de trei ori datele sosirii invocand motive de securitate, miercuri fiind lansata informatia ca membrii acesteia vor ajunge doar duminica la Cluj-Napoca, inainte de deschiderea olimpiadei.Membrii delegatiei siriene sunt cazati la un hotel din zona centrala rezervat in totalitate pana in data de 14 iulie, cand acestia ar trebuie sa paraseasca municipiul Cluj-Napoca, in ultima zi a olimpiadei.Hafez al-Assad este membru al echipei olimpice de matematica a Siriei, el participand in 2016 la Olimpiada Internationala de Matematica de Hong Kong si in 2017 la cea gazduita de Rio de Janeiro.Fiul cel mare al presedintelui sirian a obtinut, la Hong Kong, 13 puncte si s-a clasat pe locul 4 din 6 in cadrul echipei Siriei, iar anul trecut la Rio de Janeiro a obtinut doar 7 puncte si s-a clasat pe ultimul loc in echipa.Hafez este cel mai mare dintre cei trei copii ai presedintelui Siriei, Bashar al-Assad. El mai are o sora, Zein, si un frate, Karim.Cea de-a 59-a Olimpiada Internationala de Matematica are loc la Cluj-Napoca in perioada 3 - 14 iulie.80 de jandarmi, 60 de politisti si 6 echipaje ISU vor asigura masurile de ordine publica la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca.