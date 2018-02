Forte siriene loiale lui Assad au sarit in ajutorul kurzilor care sunt asediati de armata turca

Video: Syrian pro-government forces arrive in Afrin pic.twitter.com/93ptfi5xzL - Press TV (@PressTV) February 20, 2018

PHOTOS: Convoy of pro-Syrian Govt. troops entering Afrin Canton comes under attack by Turkey. - @op_shield pic.twitter.com/IzSskYJjcE - Conflict News (@Conflicts) February 20, 2018

Ronahi TV reports units belong to Syrian government are entering #Afrin pic.twitter.com/g2JL9mJrrR - Mutlu Civiroglu (@mutludc) February 20, 2018

"Fortele populare au intrat in districtul Afrin", a declarat Rojad Rojava, un responsabil al Apararii kurde din administratia locala, citat de AFP si Reuters."Sute de combatanti au fost desfasurati in aceasta dupa-amiaza" in zona, a anuntat Rami Abdel Rahman, directorul Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), un ONG de monitorizare a razboiului civil, cu sediul la Londra.Agentia oficiala de presa siriana SANA a indicat luni ca". Acestea sunt sustinute financiar si logistic inclusiv de Iran.Cele mai noi informatii de la fata locului arata ca aviatia turc i-a intampinat pe sirieni cu focuri de avertisment.In 2012, dupa retragerea fortelor proregim, Afrin a devenit prima zona kurda din Siria ce a scapat de sub controlul puterii centrale.Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avertizat luni fata de orice interventie a fortelor proguvernamentale siriene alaturi de militiile kurde in Afrin, declarand ca ar impiedica Ankara sa-si continue acolo ofensiva.Imediat dupa ce convoiul de combatanti - fluturand steaguri siriene si agitand arme - a intrat in Afrin, mass-media de stat siriene au anuntat ca Turcia i-a vizat cu arme de foc.Ofensiva de o luna a Turciei vizeaza sa scoata din Afrin militia kurda YPG, pe care Ankara o vede ca o mare amenintare la frontiera sa.YPG a salutat sosirea fortelor proguvernamentale - care includ militii aliate cu guvernul presedintelui Bashar al-Assad, dar nu si efective ale armatei siriene - sau cel putin nu in mod oficial.Imagini difuzate de presa locala arata tancuri care par sa fie ale armatei guvernamentale siriene intrand in Afrin.