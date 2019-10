Fortele kurde anunta ca se vor indeparta de intreaga frontiera cu Turcia

Ziare.

Dupa lansarea pe 9 octombrie a acestei ofensive indreptate impotriva lor, fortele kurde au avut o apropiere inedita de regimul lui Bashar al-Assad si aliatul sau rus, relateaza AFP.In virtutea unui acord incheiat intre Rusia si Turcia pe 22 octombrie, Moscova trebuie "sa faciliteze retragerea" fortelor kurde si a armamentului lor dintr-o fasie de circa 30 km latime de-a lungul frontierei."Fortele noastre se vor retrage dincolo de fasia de 32 km de-a lungul intregii frontiere", a confirmat duminica pentru AFP Mustafa Bali, un purtator de cuvant al Fortelor democrate siriene (FDS), alianta dominata de combatanti kurzi."Granicerii guvernului central (de la Damasc) vor fi desfasurati de-a lungul intregii frontiere", a mai precizat FDS intr-un comunicat.Un corespondent al AFP in sectorul frontalier Sanjak Saadoun a vazut duminica blindate, dar si vehicule militare incarcate cu artilerie grea si transportand combatanti parasind regiunea pentru a se indrepta mai spre sud.Procesul de retragere kurda a inceput joi, potrivit Observatorului sirian pentru drepturile omului (OSDO).Agentia oficiala Sana a confirmat, duminica, plecarea trupelor FDS. Autoritatile de la Damasc au salutat aceasta retragere, derulata in coordonare cu armata siriana. Acordul ruso-turc prevede si desfasurarea in zona frontaliera a unor forte ruse, care au efectuat in aceasta saptamana primele lor misiuni de patrulare in nordul Siriei.Conform memorandumului ruso-turc, Turcia pastreaza si controlul unei alte regiuni frontaliere din nord-est lunga de 120 km, pe care l-a obtinut in urma ofensivei sale declansate la 9 octombrie.