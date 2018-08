Fortele ONU revin la granita dintre Siria si Israel

Ziare.

com

Farhan Haq a declarat ca UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force - forta ONU de observatori ai dezangajarii) "implementeaza o revenire treptata in zona" si ca obiectivul final este "revenirea completa, daca permit conditiile", potrivit DPA.Potrivit purtatorului de cuvant, una din prioritatile "castilor albastre" este redeschiderea punctului de trecere a frontierei de la Quneitra. Fortele guvernamentale siriene, sprijinite de Rusia, au restabilit recent controlul regimului de la Damasc asupra provinciei cu acelasi nume din sud-vestul Siriei.UNDOF a patrulat in regiune din 1974, cand a fost instituita o zona tampon intre Siria si Israel, dupa razboiul israeliano-arab din 1973, si pana in 2012, cand rebelii sirieni au preluat controlul in zona, reaminteste DPA.Rusia anuntase joi ca misiunile de patrulare ale fortei ONU au fost reluate, cu insotitori din politia militara rusa. Haq a precizat ca desfasurarea de forte rusesti este "separata si distincta" de cea a UNDOF.