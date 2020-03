Fostul vicepresedinte sirian Abdel Halim Khaddam a murit in exil

Ziare.

com

Khaddam a murit, la varsta de 88 de de ani, in urma unei crize cardiace, precizeaza Salah Ayach.Abdel Halim Khaddam - care s-a aflat timp de 30 de ani in slujba lui Hafez al-Assad si apoi a fiului acestuia, Bashar - a dezertat si s-a refugiat la Paris in 2005.In 2011, in plina contestare a regimului lui Bashar al-Assad, inainte ca criza sa se transforme in lupta armata, el a incercat sa uneasca diverse miscari ale opozitiei, infiintand la Paris un Comitet National de Sustinere a Revolutiei Siriene (CNSRS) si indemna la o interventie a comunitatii internationale impotriva Damascului."In cazul in care comunitatea internationala nu reactioneaza pentru a opri aceste crime si a proteja civilii, sirienii vor fi nevoiti sa ia armele pentru a se apara ei insisi", declara el pentru Reuters in noiembrie 2011.Opozantilor care nu aveau incredere in indelungatul sau trecut in serviciul regimului si care aratau cu degetul bogatiile pe care le-a acumulat, el le raspundea ca nu are sange pe maini si ca s-a concentrat asupra afacerilor externe."Este adevarat ca eram cu al-Assad. Ma opuneam politicilor interne, dar nu am atacat regimul, pentru ca sanctiunea celor care i se opuneau era inchisoarea pe viata sau moartea", spunea el.