Guvernul sirian se consulta cu aliatii privind amenintarea Statelor Unite

Consiliera a afirmat la postul al-Mayadeen ca guvernul Siriei si principalul sau aliat, Rusia , s-au pregatit dupa lovitura aeriana israeliana de duminica trecuta asupra aeroportului T-4 de langa Homs. Occidentul duce un razboi psihologic dupa infrangerea rebelilor din enclava Ghouta de est de langa Damasc, iar multe declaratii ale oficialitatilor americane sunt contradictorii, a aratat ea.Miercuri, presedintele SUA, Donald Trump , a amenintat ca rachetele vor lovi Siria . Si alte state occidentale discuta posibile actiuni militare impotriva regimului de la Damasc, acuzat ca a folosit arme chimice impotriva rebelilor din Ghouta.Shaaban a mentionat ca din alianta care sustine Siria fac parte - pe langa Rusia - Iranul si militiile libaneze Hezbollah. "Consultatiile intre aliati sunt in curs si acestia nu vor permite evolutiile dorite de Washington ", a sustinut ea. "Regulile de deschidere a ostilitatilor s-au schimbat in favoarea Damascului", a carui pozitie in conflict s-a intarit, a adaugat consiliera.