Il vor opri bombardamentele pe Assad? Urmatoarea tinta pe care va vrea sa o "curete" de rebeli

Dupa ce a rezistat timp de cinci ani la cel mai lung asediu in cursul conflictului in Siria , Ghouta a fost declarata oficial "curatata" sambata seara, la finalul unei ofensive lansate la 18 februarie de catre regim si in cursul careia au fost ucisi peste 1.700 de civili, potrivit Observatorului sirian pentru drepturile omului (OSDO), comenteaza duminica France Presse.Aceasta victorie a fost cruciala pentru regim, care a facut din cucerirea Ghoutei principalul sau obiectiv inca de la inceputul anului. Ea pune capat tirurilor de obuze si de rachete ale rebelilor asupra capitalei siriene, dar ii permite de asemenea presedintelui Bashar al-Assad, care, din 2015, a inversat o situatie militara defavorabila, datorita sprijinului rusilor si iranienilor, sa controleze de acum mai mult de jumatate din Siria, unde se afla doua treimi din populatie.Va folosi oare regimul ocazia pentru a incerca sa cucereasca si ultimele zone care scapa controlului sau in si in jurul Damascului?Cotidianul proregim Al-Watan considera ca prioritatea ar putea fi "solutionarea definitiva a problemei privind zona de la sudul capitalei", in special tabara de refugiati palestinieni Yarmouk, unde exista o reduta dominata de gruparea jihadista Statul Islamic Cu toate acestea, numerosi experti considera ca urmatoarea tinta ar putea fi provincia Deraa, unul dintre leaganele protestelor anti-Assad din 2011.Situata in apropierea Iordaniei si Golanului anexat de Israel , provincia este impartita intre diferite grupuri rebele, care controleaza aproximativ 70% din teritoriul sau, in timp ce fortele regimului si gruparea Statul Islamic au aici o prezenta mai mica."Eliberarea Ghoutei orientale inseamna sfarsitul amenintarii impotriva Damascului. Ar fi logic ca guvernul sirian sa-si regrupeze fortele in sud pentru a pune capat situatiei din Deraa", considera Bassam Abou Abdallah, directorul Centrului de studii strategice din Damasc.Potrivit lui, regimul va aplica o tactica similara "presiunii militare pentru a ajunge la o intelegere".In Ghouta, ca si in alte parti, puterea siriana si aliatul sau rus au asociat bombardamentele intense si luptele la sol, inainte de a incepe negocieri separate cu diferitele grupari rebele, ingenuncheate de atacurile devastatoare.Julien Theron, expert in conflictul sirian, aminteste ca "regimul s-a concentrat o perioada lunga de timp pe Deraa, incercand sa strapunga zona rebela pana in orasul cu acelasi nume", unde cartiere intregi sunt controlate de insurgenti si alte forte paramilitare.Potrivit analistului citat, controlul de catre rebeli a frontierei de sud "afecteaza imaginea regimului care devine, din nou, stapan pe teritoriul sau".Iar reluarea comertului terestru cu Iordania, in special prin postul de frontiera Nassib, ar reprezenta o contributie financiara valoroasa pentru Damasc.Dar aceste zone din sudul Siriei sunt "deosebit de sensibile", avertizeaza Sam Heller, analist la Grupul International de Criza (International Crisis Group)."Acestea sunt situate intre Damasc si frontierele iordaniana si israeliana, iar orice actiune militara ar putea afecta securitatea interna a acestor trei tari", afirma el.In nord-vestul tarii, langa granita cu Turcia , o alta provincie, anume Idlib, scapa aproape integral controlului regimului. Ea este controlata in mare parte de gruparea jihadista Hay'at Tahrir al-Sham, dominata de fosta ramura siriana a al Qaida si angajata in lupte cu grupari islamiste.Dar Idlib "nu este in colimatorul Damascului pana la noi ordine, deoarece face obiectul mai multor calcule geopolitice decat militare", sustine Heller. "Destinul Idlib este legat de ceea se petrece in culise intre Turcia (care sustine opozitia) si Rusia ", spune el.In aceasta provincie, cu o populatie de 2,5 milioane de locuitori, dintre care peste un milion de persoane stramutate, regimul trimite aproape sistematic combatanti si pe familiile lor evacuate din zone recucerite de la rebeli.Potrivit expertilor, dificil in orice caz sa se ia in considerare o ofensiva simultana impotriva Idlib, in nord, si Deraa, la sud. "Ar fi nevoie de mobilizarea unor forte impresionante, in conditiile in care regimul a trebuit sa-si foloseasca fortele cele mai importante doar pentru a prelua Ghouta", o zona mult mai mica, apreciaza Theron.