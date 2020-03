Inca un avion de lupta sirian a fost doborat de armata turca

Ziare.

com

Incepand de duminica, acesta este al treilea avion al armatei siriene doborat de aviatia turca , informeaza AFP.La Damasc, agentia oficiala Sana a confirmat ca fortele turce "au vizat" unul dintre avioanele de lupta ale regimului la Idlib (nord-vest), insa fara a preciza daca aceasta a fost doborat.La Ankara, Ministerul Apararii turc a confirmat doborarea avionului. "In cadrul operatiunii 'Scutul primaverii' care continua cu succes, un avion L-39 apartinand regimului (Assad) a fost doborat", a anuntat ministerul.Potrivit OSDO, avionul sirian a fost doborat de un F-16 turc si s-a prabusit in zone aflate in mainile regimului, in sudul provinciei Idlib. Pilotul s-a catapultat, insa a murit, relateaza AFP, citata de News.ro. Totusi, nu se stie daca acesta a murit din cauza catapultarii sau daca a fost ucis de insurgenti.Trupul neinsufetit a fost gasit mutilat in regiunea Deir Sunbol, aflata sub controlul rebelilor.Turcia, care sustine unele grupari ale insurgentilor, desfasoara soldati in Siria vecina in principal in provincia Idlib, ultimul mare bastion al jihadistilor si insurgentilor.Duminica, Turcia a anuntat ca desfasoara o ofensiva impotriva regimului in regiunea Idlib, dupa ce a suferit pierderi grele. Mai mult de 30 de militari turci au fost ucisi saptamana trecuta in lovituri aeriene atribuite de Ankara regimului sirian, care se declara hotarat sa recucereasca provincia Idlib.Luni, drone turce au tintit vehicule militare siriene, a mai informat OSDO fara alte precizari.Regimul lui Bashar al-Assad s-a declarat luni hotarat sa respinga ofensiva turca. Cu ajutorul aliatului sau rus, regimul Assad si-a reluat in decembrie ofensiva impotriva Idlib si a reusit sa recucereasca jumatate din provincie.Ofensiva a provocat exodul a aproape un milion de civili, potrivit ONU, si peste 470 de civili au fost ucisi, conform OSDO.Declansat in 2011, razboiul din Siria s-a soldat pana acum cu peste 380.000 de morti.