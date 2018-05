Iranul a lansat rachete in Israel. Cum au ripostat imediat israelienii

Israelul a anuntat Siria

Ziare.

com

Pana in acest moment nu s-au semnalat victime ori pagube materiale semnificative si au atribuit atacul Fortei Quds a Gardienilor Revolutiei iraniene, potrivit cotidianului Haaretz.Atacul cu rachete a vizat o zona din Israel aflata in apropierea frontierei cu Siria."Au fost lansate aproximativ 20 de proiectile, iar cateva au fost interceptate", a anuntat colonelul Jonathan Conricus, purtatorul de cuvant al fortelor armate israeliene."Apreciem ca pagubele cauzate pozitiilor israeliene sunt limitate", a precizat oficialul., a adaugat Conricus. Presa de stat siriana a anuntat ca apararea antiaeriana a interceptat "rachete israeliene" deasupra Damascului.Armata israeliana a atacat, joi dimineata, numeroase obiective militare din Siria, inclusiv sisteme antiaeriene, radare si un depozit de munitie, scrie Times of Israel.Potrivit rebelilor sirieni, atacurile israeliene au vizat si obiective militare asociate cu miscarea islamista libaneza Hezbollah, dar si cateva obiective din regiunea siriana Quneitra, aflata la frontiera cu Israelul.Armata israeliana a ridicat, marti, nivelul de alerta in regiunea Golan, mobilizand sisteme antiaeriene si pregatind adaposturile antibombardament. Intr-un mesaj adresat autoritatilor locale, armata israeliana a explicat ca decizia a fost luata din cauza "activitatilor militare anormale ale fortelor iraniene din Siria".Platoul Golan a fost ocupat de Israel de la Siria in urma Razboiului de Sase Zile din iunie 1967.Potrivit organizatiei de opozitie Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), raidurile aeriene atribuite Israelului au vizat depozite de armament si sisteme de rachete, soldandu-se cu moartea a 15 persoane, inclusiv opt cetateni iranieni.Israelul a informat Rusia inainte sa efectueze atacurile care au vizat obliective militare din Siria, a declarat joi purtatorul de cuvant al Fortelor de Aparare din Israel, Jonathan Cornicus.Cornicus a declarat ca Rusia a fost anuntata printr-un mecanism pe care cele doua state il mentin inca din 2015."Rusii au fost informati inainte de atacul nostru printr-un mecanism pe care il avem", a declarat Conricus.