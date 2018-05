Israelul a pus in stare de alerta adaposturile antiaeriene si a bombardat o baza din Siria

Ziare.

com

Informatia vine dupa ce oficial Israelul si-a pus in stare de alerta adaposturile antiaeriene de pe Platoul Golan.Exploziile din Siria s-au produs in zona el-Kiswah, unde se crede ca s-ar afla o baza militara a fortelor iraniene care sprijina regimul presedintelui Bashar al-Assad, relateaza Times of Israel.Potrivit televiziunii de stat de la Damasc, apararea antiaeriana siriana a doborat doua rachete israeliene, informeaza Haaretz.Presupusul raid aerian are loc la scurt timp dupa ce autoritatile militare din Israel au anuntat ca au informatii ce indica faptul ca Teheranul planuieste un atac iminent pornind de la bazele iraniene din Siria.Armata israeliana sustine ca a detectat o "activitate iraniana neregulata" in Siria si Platoul Golan a fost ocupat de Israel de la Siria in urma Razboiului de Sase Zile din iunie 1967."Orice agresiune impotriva Israelului va primi un raspuns sever", a declarat Jonathan Conricus, purtatorul de cuvant al fortelor armate israeliene.Incidentul are loc in contextul in care presedintele american Donald Trump a decis sa retraga Statele Unite din Acordul nuclear cu Iranul, actiune salutata de Israel.Iata si reactia Iranului la decizia lui Trump Citeste toate reactiile internationale la retragerea SUA din Acordul cu Iranul Un oficial militar sirian a declarat ca "Israelul a vizat o pozitie a armatei siriene la sud de Damasc". Un comandat al fortelor pro-Assad a transmis ca in urma atacului s-au produs doar pagube materiale.Autoritatile israeliene au refuzat sa comenteze informatiile despre acest presupus raid aerian.