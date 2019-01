Israelul anunta atacuri aeriene contra unor tinte iraniene in Siria (Video)

"Subminarea inradacinarii Iranului"

Armata israeliana "ataca in acest moment", adica luni dimineata, Forta Quds a Gardienilor Revolutiei iraniene in Siria, se anunta intr-un comunicat, fara sa faca alte precizari cu privire la numarul tirurilor, relateaza AFP.Fortele siriene au fost avertizate cu privire la "orice tentativa de a ataca teritoriul sau fortele israeliene", referitor la racheta pe care Israelul sustine ca a interceptat-o duminica, trasa, din nordul Platoului Golan, un teritoriu sirian. Presa israeliana evoca o racheta de tip sol-sol.Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR) a anuntat atacuri cu rachete israeliene in sectorul aeroportului de la Damasc si in imprejurimile capitalei. Aceste bombardamente au atins depozite de armament aparent iraniene apartinand Hezbollah, o militie siita libaneza sustinuta de Teheran, potrivit acestui ONG.Luni dimineata, la Damasc, agentia siriana oficiala de presa Sana a anuntat ca apararea antiaeriana siriana a ripostat in noaptea de duminica spre luni unor noi tiruri "inamice" vizand Siria, in urma unor atacuri aeriene israeliene efectuate duminica in sudul tarii. "Apararea noastra antiaeriana a ripostat unor obiective inamice si a vizat mai multe dintre ele", scrie Sana, fara sa faca alte precizari.Agentia de presa oficiala a regimului presedintelui Bashar al-Assad a mai anuntat survolarea de catre aviatia israeliana "a teritoriului libanez si tiruri din Galileea si Lacul Tiberiada", precizand ca apararea antiaeriana a reusit sa intercepteze "zeci de obiective inamice".Israelul a amenintat sa impiedice Iranul, principalul sau inamic, sa se consolideze militar in Siria.In ultimele luni, armata israeliana a efectuat, in Siria, sute de atacuri aeriene vizand obiective militare iraniene si armament despre care afirma ca urma sa fie livrat Hezbollah. Insa rar confirma Israelul in mod public ca a efectuat atacuri in Siria."Avem o politica bine stabilita, sa subminam inradacinarea Iranului in Siria si sa provocam pagube oricui incearca sa ne faca rau", a declarat, duminica, pentru presa premierul Benjamin Netanyahu, in cursul unei vizite in Ciad.Recent, Netanyahu a recunoscut ca aviatia israeliana a efectuat, cu doua zile mai inainte un raid contra unor "depozite de armament" iraniene in incinta Aeroportului International de la Damasac, o rara confirmare din partea unui oficial israelian.Unii analisti considera ca premierul si alti oficiali israelieni se exprima mai deschis cu privire la teatrul sirian cu scopul de a-i spori credibilitatea lui Netanyahu in domeniul securitatii odata cu apropierea alegerilor legislative, la 9 aprilie.Insa, facand acest lucru, Israelul risca sa se angajeze intr-o escaladare militara cu Siria si cu Iranul si totodata sa irite Rusia, sustinatoarea regimului de la Damasc.Duminica, armata rusa a precizat ca "patru avioane de tip F-16 apartinand fortelor armate israeliene au tras rachete asupra teritoriului sirian". In acest comunicat, Moscova anunta distrugerea a "sapte rachete israeliene" de catre apararea antiaeriana siriana.Cooperarea intre Israel si Rusia s-a complicat dupa un incident, in septembrie, cand apararea antiaeriana siriana a doborat, printr-o eroare, un avion rus, in timpul unui atac aerian israelian. Cei 15 militari rusi care se aflau la bordul avionului au fost ucisi.Moscova a echipat atunci Damascul cu un sistem antiaerian de tip S-300 , mai avansat, ceea ce a facut operatiunile israeliene mai dificile.Israelul incearca de atunci sa mentina o coordonare cu Rusia, pastrandu-si totodata latitudinea de a efectua bombardamente asupra teritoriului sirian.Joi, oficiali militari din ambele tari au incheiat o serie de negocieri menite sa imbunatateasca coordonarea intre ele in teatrul de lupta sirian, devastat de conflicte.Declansat in 2011 de reprimarea in sange de catre regimul lui al-Assad a unor manifestatii in favoarea democratiei, razboiul sirian a devenit tot mai complex in timp, prin implicarea unor puteri regionale si straine si unor grupari jihadiste pe un teritoriu fragmentat.Conflictul s-a soldat cu peste 360.000 de morti, milioane de deplasati si refugiati si a dat peste cap echilibrul geopolitic regional.