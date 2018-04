Kremlin: Vladimir Putin si Angela Merkel au convenit sa contribuie la reluarea eforturilor politice privind Siria

Ziare.

Putin a afirmat ca recenta actiune intreprinsa de catre un grup de tari occidentale in Siria reprezinta "un act de agresiune" care a incalcat in mod larg normele dreptului international si a afectat substantial perspectivele solutionarii politice a crizei siriene, se precizeaza in comunicat, citat de agentia Xinhua.Xinhua aminteste ca SUA, Marea Britanie si Franta au intreprins sambata lovituri aeriene la Duma, in Siria , sustinand ca ele au reprezentat un raspuns la un presupus atac cu arme chimice intreprins de catre armata siriana. Guvernul de la Damasc a respins categoric acuzatiile."Ambele parti (Putin si Merkel) si-au exprimat disponibilitatea de a facilita reluarea eforturilor politice si diplomatice in problema siriana, inclusiv in ce priveste convorbirile de pace de la Geneva si Astana, si de a continua contactele bilaterale in aceasta chestiune", se spune in comunicat.Cei doi lideri au subliniat, de asemenea, importanta efectuarii "unei anchete amanuntite si obiective" de catre misiunea Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) in Siria, potrivit comunicatului.Luni, delegatia britanica la OIAC a acuzat Rusia si Siria ca impiedica misiunea sa intre in Duma. Moscova a respins acuzatiile, spunand ca expertii OIAC nu au obtinut autorizatie din partea ONU sa viziteze Duma din cauza loviturilor aeriene occidentale.