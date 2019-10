Kurzii din Siria anunta ca vor cere ajutorul Rusiei sau chiar al lui Assad impotriva Turciei, daca sunt parasiti de SUA

Ziare.

Ankara a anuntat marti ca a incheiat pregatirile in vederea unei operatiuni impotriva fortelor kurde in nordul Siriei, la o zi dupa o redesfasurare a militarilor americani care au parasit anumite zone de la frontiera dintre cele doua tari.Potrivit unui oficial american de rang inalt, Statele Unite au retras luni 50 de membri ai Fortelor speciale dintr-o portiune a zonei de frontiera siriano-turce.Aproximativ 1.000 de militari americani sunt prezenti in nordul si estul Siriei.Fortele Democratice Siriene (FDS), o alianta arabo-kurda dominata de Unitatile Protectiei Poporului (YPG) , vizate de Ankara, au denuntat o "lovitura de pumnal in spate" a Washingtonului."Daca America evacueaza zona si mai ales zona de frontiera, noi vom fi nevoiti, in calitate de administratie autonoma si in calitate de FDS, sa studiem toate optiunile disponibile", a avertizat marti Badran Jia Kurd.pentru a acoperi acest gol sau a bloca atacul turc. Acest lucru ar putea evolua si ar putea sa aiba loc reuniuni si contacte in cazul unui vid de securitate", a adaugat el.Guvernul lui Bashar al-Assad i-a indemnat pe kurzi sa revina sub tutela sa."Vom apara impreuna teritoriul sirian si nu vom accepta nicio ocupatie straina", a declarat pentru cotidianul al-Watan adjunctul ministrului sirian de Externe Faisal Mekdad."Cel care se arunca in bratele strainului ajunge sa fie aruncat de strain (...) si asta este ceea ce s-a intamplat", a apreciat acest oficial sirian, referindu-se la sustinerea kurzilor de catre Statele Unite.Mult timp marginalizati si victime ale discriminarii autoritatilor centrale de la Damasc, kurzii au instaurat o autonomie de facto in nordul Siriei, in toiul razboiului care devasteaza tara din 2011.Damascul refuza aceasta autonomie, iar in trecut i-a catalogat drept "tradatori" din cauza aliantei acestora cu americanii.Administratia autonoma kurda s-a aflat intr-o situatie similara in decembrie, cand Donald Trump si-a anuntat decizia de a retrage toate trupele americane din Siria. De teama unei ofensive turce, kurzii au anuntat atunci negocieri cu Damascul despre viitorul regiunilor asupra carora detin controlul, insa aceste negocieri au ramas fara rezultat.Kurzii sirieni au infruntat rareori fortele guvernamentale siriene in razboiul civil care devasteaza tara din 2011.YPG subliniaza ca singura lor prioritate este sa pastreze autonomia regionala in cadrul statului sirian, o autonomie pe care regimul de la Damasc refuza sa le-o acorde.La Moscova, un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anuntat marti ca Rusia nu a fost informata in prealabil de retragerea americana anuntata de catre Donald Trump duminica.Peskov a apreciat ca este necesar ca mai intai sa se vada cati militari americani se retrag si a subliniat ca alte anunturi de acest fel nu s-au concretizat pe teren."Noi supraveghem atent situatia", a declarat el.