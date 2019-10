Kurzii acuza Turcia ca foloseste arme interzise, ca fosforul alb si napalmul

Ziare.

Un comunicat al administratiei kurde semiautonome afirma ca "agresiunea turca impotriva (orasului) Ras al-Ain se desfasoara cu toate tipurile de arme" si ca, "in fata esecului evident al planului sau, Erdogan a recurs la arme interzise pe plan international, cum sunt fosforul sau napalmul", relateaza AFP.Dupa lansarea ofensivei impotriva militiei kurde, fortele turce sustinute de efective siriene au cucerit o fasie de teritoriu la granita de 120 de kilometri in nordul Siriei, luptele concentrandu-se in momentul de fata in orasul Ras al-Ain.Observatorul sirian pentru drepturile omului, organizatie neguvernamentala care dispune de o ampla retea de surse in Siria, nu a putut confirma utilizarea unor astfel de arme.Totusi, directorul Observatorului, Rami Abdel Rahman, a indicat pentru France Presse ca organizatia sa a consemnat "sosirea in ultimele doua zile la spitalul din Tal Tamr (localitate apropiata de Ras al-Ain) a unor raniti care au suferit arsuri".Armata turca a avansat, joi, la Ras al-Ain si controleaza deja jumatate din teritoriul acestuia, a mai constatat Observatorul.De-a lungul conflictului din Siria, inceput in 2011, s-a folosit termenul napalm cu referire la bombele incendiare fabricate pe baza unor substante similare napalmului.La randul sau, fosforul alb poate fi utilizat la crearea de perdele de fum, dar si la fabricarea de arme incendiare cu caracter letal, utilizare care este insa interzisa de legislatia internationala.Responsabili kurzi au postat pe retelele sociale o inregistrare video cu copii avand arsuri care, potrivit unui medic din provincia Hassake, unde se afla Ras al-Ain, ar putea indica folosirea unor astfel de arme."Facem apel la organizatiile internationale sa trimita echipe pentru a examina aceste rani", a spus Mustafa Bali, purtator de cuvant al Fortelor Democratice Siriene (SDF), principala coalitie dominata de fortele kurde."Facilitatile medicale din nord-estul sirian nu mai dispun de experti, dupa retragerea ONG-urilor din cauza invaziei turce", a adaugat acesta.Ofensiva turca s-a soldat, incepand din 9 octombrie, cu cel putin 72 de morti in randul civililor din Siria si 203 in randul combatantilor SDF, conform celui mai recent bilant al Observatorului sirian pentru drepturile omului.