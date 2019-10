Kurzii avertizeaza: Daca Turcia continua sa atace, inchisorile cu teroristi ISIS vor ramane nepazite

Ziare.

Turcia a inceput inca de la mijlocul saptamanii trecute un atac de proportii asupra unor zone din nord-estul Siriei. Presedintele turc, Recepp Taypp Erdogan, isi doreste de mai multa vreme ca respectiva regiune, controlata in principal de forte armate kurde, sa devina o "zona sigura", situata intre Turcia si Siria.Atacurile au creat un scandal international. Presedintele Donald Trump a anuntat ca ia in calcul sanctiuni la adresa Ankarei. De asemenea, Vladimir Putin a transmis ca toate fortele militare straine ar trebui sa se retraga din Siria. In plus, a spus Putin, chiar si el isi va retrage trupele, daca i-o va cere presedintele sirian Bashar al-Assad.Cu toate acestea, turcii si-au continuat ofensiva in Siria. Vineri si sambata, circa 100.000 de oameni din nord-estul Siriei au fost nevoiti sa se refugieze din calea fortelor turce . S-au creat chiar si tabere pentru a-i caza pe unii dintre refugiati. In plus, turcii au incercat sa puna stapanire pe o autostrada numit M4, care leaga marile orase siriene din nord.Or, Fortele democrate siriene - din care fac parte, in principal, soldati kurzi - vor sa isi apere teritoriul de turci. In context, un comandant kurd a declarat ca va fi nevoie de o mobilizare generala pentru a respinge atacurile."Protectia inchisorilor cu membrii ISIS nu va mai reprezenta prioritatea noastra. Daca Turcia continua atacurile, apararea teritoriului nostru va fi prioritara", a spus militarul, citat de The Guardian Deja Occidentul considera ca inchisorile in care sunt tinuti membri ISIS, in Siria, sunt nesigure. Iar situatia s-ar putea inrautati considerabil, in conditiile in care kurzii ar relaxa paza inchisorilor, iar formatiunile care s-au desprins din ISIS le-ar ataca iar si iar, in incercarea de a-i elibera pe teroristii captivi.