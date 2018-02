Kurzii se retrag din orasele cucerite de la Statul Islamic, pentru a se apara de atacurile turcilor in Afrin

Ziare.

Comandantul YPG din Alep, Furat Khalil, a transmis agentiei ca acum kurzii se concentreaza asupra apararii impotriva armatei turce, in provincia vecina Afrin.Acolo, combatantii care sustin guvernul de la Damasc se desfasoara incepand de marti pe linia frontului, dar Nouri Mahmoud, purtator de cuvant al YPG, a declarat joi ca ar fi necesar sprijinul armatei propriu-zise.Ajutorul de pana acum nu are amploarea necesara pentru a pune capat "ocupatiei turce", iar "armata siriana trebuie sa isi faca datoria (...) de a apara frontierele Siriei", a insistat el.Reuters apreciaza ca o decizie a presedintelui sirian, Bashar al-Assad, de a trimite armata in provincia Afrin ar duce la declansarea unei confruntari pe scara mai larga cu Turcia.Agentia reaminteste ca surse de la Ankara, un comandant pro-guvernamental din Siria si oficiali kurzi au afirmat recent ca Rusia a intervenit pentru a evita o astfel de decizie la Damasc.