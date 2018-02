Liderul principalei militii kurde din Siria a fost arestat la Praga, la cererea Turciei

Ziare.

Filiala armata a PYD face parte dintr-o coalitie arabo-kurda care lupta impotriva Stat Islamic in Siria cu sprijinul Washingtonului, aminteste Reuters.Pe data de 19 ianuarie, Armata turca a declansat o ofensiva in nordul Siriei, lansand atacuri aeriene si terestre in provincia Afrin.Obiectivul ofensivei este inlaturarea gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG), filiala armata a PYD, despre care Ankara afirma ca este aliata cu miscarea separatista PKK.