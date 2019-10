Mai multi civili au fost ucisi in Siria, in ciuda armistitiului anuntat de Ankara. Erdogan ameninta cu reluarea ofensivei

"DISPRET RUSINOS"

"DOI COPII"

Operatiunea lansata de Ankara la 9 octombrie impreuna cu trupe auxiliare siriene a deschis un nou front in Siria, devastata de razboi din 2011 si unde fortele kurde partenere ale Occidentului in lupta impotriva Statului Islamic au acuzat Washingtonul ca le-au abandonat.Joi seara, in urma unei interventii diplomatice a Statelor Unite, Turcia a acceptat sa suspende timp de cinci zile ofensiva , reclamand o retragere a forelor kurde de la frontiera sa, pentru a-i pune capat definitiv.Insa presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat vineri cu o reluare a operatiunii, daca "promisiunile" nu sunt respectate pana marti seara. Acordul turco-amerian nu este un "armistitiu" real , ci "o cerere de capitulare a kurzilor", a denuntat presedintele Consiliului European Donald Tusk.Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat o "initiativa comuna" cu cancelarul german Angela Merkel si premierul britanic Boris Johnson in vederea unei intalniri "in curand" cu Erdogan.Pe teren, vineri, violentele continuau. Cinci civili si patru combatanti kurzi au fost ucisi intr-un atac al aviatiei turce in satul Bab al-Kheir, in nordul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR).Satul se afla la est de orasul de frontiera Ras al-Ain, zguduit de "confruntari armate speradice" potrivit SOHR.O corespondenta AFP prezenta de partea turca a frontierei a auzit vineri dimineata atacuri de artilerie si explozii si a vazut fum alb de partea siriana.Fortele kurde au acuzat Ankara de faptul ca a efectuat atacuri aeriene si tiruri de artilerie, "incalcand" astfel armistitiul."Atacurile aeriene si de artilerie continua sa vizeze pozitii ale combatantilor, zone civile si spitalul din Ras al-Ain", a denuntat Mustafa Bali, un purtator de cuvant al Fortelor Democratice Siriene (FDS), o coalitie kurdo-araba dominata de kurzi.Comandantul FDS Mazloum Abdi a anuntat joi seara ca fortele sale sunt pregatite "sa respecte armistitiul".Ofensiva Ankarei le-a permis fortelor turce si trupelor auxiliare siriene sa cucereasca o fasie la frontiera de aproape 120 de kilometri lungime, de la orasul Tal Abyad la Ras al-Ain.ONG-ul Amnesty International a acuzat vineri armata turca si rebelii sirieni proturci de "dispret rusinos fata de vietile civililor", evocand "probe coplesitoare ale unor crime de razboi".Autoritatile kurde au acuzat joi Ankara de faptul ca foloseste arme neconventionale, precum napalmul, ceea ce Turcia a dezmintit.Autoritatile kurde incercau vineri sa trimita salvatori la Ras al-Ain pentru a evacua ranitii, a declarat pentru AFP Hassan Amin, un reprezentant al Spitalului din Tal Tamr, mai la sud."Situalia ranitilor este critica, iar numarul lor este mare", a declarat Amin, dand asigurari ca "echipa medicala nu a fost lasata sa intre" in oras. SOHR i-a acuzat pe rebelii proturci.In acest spital, ranitii au fost adusi in urma confruntarilor din apropiere de Ras al-Ain, urland de durere pe targi improvizate, potrivit unui corespondent AFP de la fata locului.In operatiunea turca au fost ucisi 77 de civili si 235 de combatanti, potrivit unui ultim bilant SOHR, care pecizeaza ca 187 de combatanti proturci au fost ucisi. Aprocimativ 300.000 de persoane au fost deplasate de lupte, potrivit SOHR.Turcia a anuntat moartea a sase militari turci in Siria sia 20 de civili in orase de frontiera turce, in tiruri trase de combtanti kurzi sirieni.Joi seara, presedintele american Donald Trump s-a felicitat de armisrtitiul anuntat si a spus ca a decis cu buna stiinta sa-i lase pe turci si kurzi sa se lanseze in aceasta batalie feroce "ca doi copii" pe care trebuie "sa-i lasi sa se ciondaneasca un pic" inainte de "a-i desparti".La 6 octombrie, Trump a ordonat retragerea fortelor americane din nordul Siriei.Acordul turco-american prevede infiintarea unei "zone de securitate" de 32 de kilometri latime in teritoriul sirian, din care sa se retraga fortele kurde, cu obiectivul de a indeparta de la frontiera militia kurda Unitatle Protectiei Poporului (YPG), dar si de a instala aici o parte a celor 3,6 milioane de refugiati sirieni care traiesc in Turcia.Erdogan a spus vineri ca aceasta zona trebuie "sa se intinda in lungime pe 444 de kilometri" si nu doar in zonele asupra carora au preluat controlul fortele turce.In ceea ce priveste tarile occidentale, ele se tem de o resurgenta a SI, care ar putea sa profite de haosul in domeniul securitatii provocat de ofensiva turca.