Masacrul din Ghouta continua: Dupa ce bombardamentele au ucis sute de oameni, Assad a lansat o ofensiva terestra

Dupa 11 zile de bombardamente soldate cu sute de morti, in ciuda planului Rusiei privind un armistitiu zilnic de cinci ore, trupele regimului de la Damasc incearca sa castige teren in zona de suburbii si ferme pe care inca o mai controleaza rebelii, in apropierea capitalei, informeaza Reuters din surse de ambele parti.Armistitiul de 30 de zile cerut de Consiliul de Securitate al ONU nu a intrat in vigoare. Moscova si Damascul sustin ca exista combatanti care nu au fost inclusi in acordul de incetare a focului.Ofensiva de miercuri a avut ca tinta zona Hawsh al-Dawahra, la extremitatea estica a enclavei Ghouta. Organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului afirma ca inaintarea fortelor guvernamentale constituie reluarea unui asalt inceput duminica trecuta si ca rebelii au provocat pierderi grele atacatorilor.Un oficial al uneia dintre gruparile insurgente a declarat ca luptele sunt un "du-te-vino".Un comandant al aliantei militare care il sprijina pe presedintele sirian Bashar al-Assad a sustinut insa ca la asalt participa o unitate de elita a armatei participa la asalt si ca ofensiva a inregistrat progrese.