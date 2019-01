Mike Pompeo da asigurari ca fiecare soldat iranian va fi expulzat din Siria

Ziare.

Intr-un discurs tinut la Cairo, Pompeo a cerut solidaritate impotriva Teheranului: "Este timpul ca rivalitatile vechi sa se termine, pentru binele regiunii", a afirmat el, citat deSUA vor "folosi diplomatia si vor lucra cu partenerii pentru a expulza fiecare soldat iranian" din Siria si isi vor intensifica eforturile "de a aduce pace si stabilitate poporului suferind din Siria".Pompeo l-a criticat si pe fostul presedinte Barack Obama, sustinand ca SUA sub Obama au avut o atitudine timida in loc sa se impuna "cand vremurile si partenerii o cereau".El s-a angajat ca SUA sa continue raidurile aeriene impotriva ISIS dar nu a facut referire directa la retragerea trupelor americane din Siria ceruta de Trump.Pompeo si John Bolton, consilierul pe securitate nationala din SUA, au incercat sa calmeze aliatii in urma anuntului lui Trump iar precizarea ca SUA vor continua raidurile aeriene ar putea fi inca o masura in acest sens.Referindu-se la Iran ca la o "influenta cancerigena", Pompeo a precizat ca SUA "au reimpus sanctiuni care nu ar fi trebuit niciodata ridicate", facand referire la retragerea SUA dintr-un acord nuclear semnat cu Iranul in 2015."Am inceput o noua campanie de presiune pentru a taia veniturile regimului care sunt folosite pentru a imprastia teroarea si distrugerea", a declarat el.Pompeo i-a multumit presedintelui egiptean, Abdel Fatah al-Sisi, pentru o decizie recenta a unui tribunal prin care au fost achitati cetateni americani care fusesera condamnati pentru conducerea ilegala a unor ONG-uri.Nancy Okail, directorul executiv al Institutului Tahrir pentru Politicile Orientului Mijlociu, este printre cele 30 de persoane achitate in cel caz. Ea a afirmat ca desi recunoasterea cazului de catre Pompeo este importanta, "Este de asemenea necesar sa fie recunoscuti membrii importanti ai societatii civile egiptene care inca sunt pusi sub acuzare in acelasi caz. Dintre ei, 41 au interdictii de calatorie si bunurile inghetate. Acest caz trebuie inchis complet iar societatea civila ar trebui sa isi poata indeplini rolul ei crucial in libertate".