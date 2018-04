Moscova: Aliatii au lansat peste o suta de rachete in Siria, dar multe au fost interceptate cu echipamente sovietice

Ziare.

"Sistemele antiaeriene S-125, S-200, Buk si Kvadrat ale sirienilor au fost folosite in operatiunile de interceptare a rachetelor. Sunt sisteme fabricate in Uniunea Sovietica in urma cu peste 30 de ani", a transmis Ministerul rus al Apararii, citat de agentia TASS Rusia sustine ca informatii prezentate de sursele din presa siriana - care sustineau ca SUA, Franta si Marea Britanie au lansat aproximativ 30 de rachete impotriva unor obiective militare ale Damascului - sunt inexacte. In schimb, Moscova sustine ca s-au lansat peste o suta de rachete, dintre care cele mai multe au fost interceptate cu ajutorul echipamentelor sovietice vechi, dar inca de nadejde. Reamintim ca sambata dimineata, SUA, Marea Britanie si Franta au lansat un atac cu rachete de croaziera in Siria , cu scopul declarat de a sanctiona regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic comis la periferia orasului Damasc.Bombardamentele au vizat trei obiective militare din Siria si s-ar fi soldat cu ranirea a cel putin trei persoane.Siria a ripostat la atacul de la periferia Damascului, potrivit Televiziunii publice siriene, care sustine ca sistemele antibalistice au doborat cel putin zece rachete occidentale.