Moscova ii cere Washingtonului ca toti militarii americani sa paraseasca Siria

"In ce priveste prezenta soldatilor americani in Siria, pozitia noastra este binecunoscuta. Numai unitatile rusesti sunt prezente in Siria in mod legitim, la cererea conducerii Siriei", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.SUA si-au retras brusc fortele din nordul Siriei la inceputul acestei luni, cu cateva zile inainte ca aliatul ei din NATO, Turcia, sa inceapa o ofensiva militara impotriva militiilor kurde din regiunea protejata anterior de trupe americane.Rusia, principalul aliat al regimului sirian, a ajuns saptamana aceasta la un acord cu Turcia care prevede ca cele doua tari vor controla in comun parti din nordul Siriei vizate de ofensiva turca, fiind astfel oprita aceasta ofensiva, dar in acelasi timp militantii kurzi se vad astfel fortati sa paraseasca respectivele zone.Presedintele Donald Trump, care a ordonat retragerea trupelor americane din Siria, a declarat intr-un mesaj televizat ca efective reduse ale trupelor americane vor ramane totusi in Siria, in special pentru a proteja instalatiile petroliere.