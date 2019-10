Moscova spune ca aproximativ 500 de jihadisti au evadat din inchisorile kurde din cauza ofensivei turce

Ziare.

Serghei Shoigu a spus ca acum se fac eforturi pentru a-i prinde pe prizonierii care au reusit sa fuga, relateaza Al Arabiya Mii de sustinatori si luptatori ai Statului Islamic se afla in taberele kurde din nordul Siriei si dupa ce Turcia a lansat ofensiva in zona au existat ingrijorari ca acestia au evadat.Shoigu a facut declaratii marti, la Sochi, in Rusia, dupa ce presedintii Putin si Erdogan au ajuns la o intelegere: vor realiza impreuna controlul frontierei turco-siriene.Acordul permite trupelor turce sa controleze zona din nord-estul Siriei pe care au ocupat-o de cand Turcia a lansat ofensiva pe 9 octombrie, in timp ce politia militara rusa si politistii de frontiera sirieni vor controla restul frontierei.Shoigu a mai spus ca armata rusa va trebui sa aduca echipamente suplimentare pentru a patrula frontiera pentru a se asigura ca luptatorii kurzi se retrag din zona.Amintim ca Turcia a lansat pe 9 octombrie o ofensiva in nordul Siriei intitulata "Izvorul Pacii", operatiune ce a vizat militia kurda siriana a Unitatilor de Protectie a Poporului (YPG), pe care Ankara o considera o grupare terorista.