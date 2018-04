NATO sustine atacul lansat de SUA, Marea Britanie si Franta in Siria: Va descuraja alte atacuri cu arme chimice

Ziare.

com

Membrii Aliantei Nord-Atlantice si-au exprimat sustinerea pentru operatiunile desfasurate de cele trei state ca raspuns la atacul cu arme chimice pe care regimul sirian l-ar fi lansat pe 7 aprilie in Douma, relateaza Reuters Raidurile "au deteriorat capacitatea Siriei de a lansa noi atacuri si au trimis in acelasi timp un mesaj clar care va descuraja alte atacuri", a spus secretarul general al NATO, General Jens Stoltenberg, intr-o conferinta de presa sustinuta la finalul reuniunii."Nu vom avea niciodata o garantie absoluta impotriva unor noi atacuri atat timp cat exista regimuri care sunt dispuse sa foloseasca armele chimice. Armele chimice nu pot fi utilizate fara consecinte si nu pot fi normalizate", a adaugat Stoltenberg.NATO nu a fost implicata ca organizatie in atacurile de sambata.Printr-o declaratie separata, membrii NATO au facut un apel catre Siria, Rusia si Iran pentru a permite accesul ajutoarelor umanitare in regiunile afectate de razboi.C.S.