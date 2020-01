O scoala care gazduia refugiati a fost bombardata in Siria: mai multi civili au murit, majoritatea femei si copii

Ziare.

In ciuda unui armistitiu anuntat in august, regiunea Idlib inregistreaza o intensificare a violentelor de mai multe saptamani cu bombardamente ale fortelor lui Bashar al-Assad si ale Rusiei, dar si lupte care opun fortele guvernamentale jihadistilor si rebelilor.Miercuri, tiruri cu rachete sol-sol ale regimului au vizat localitatea Sarmin, in estul provinciei Idlib, lovind o scoala si imprejurimile sale, a indicat OSDO.Opt civili au fost ucisi, intre care doua femei si patru copii, potrivit unui bilant furnizat AFP de directorul OSDO, Rami Abdel Rahmane. Potrivit lui,Bombardamentul s-a soldat cu 16 raniti, dintre care unii sunt in stare critica, potrivit lui Abdel Rahmane.Doar in luna decembrie, circa 284.000 de persoane au fost stramutate din cauza bombardamentelor si luptelor desfasurate in special in sudul provinciei Idlib, conform ONU.In fata afluxului de persoane stramutate, "cladiri publice precum moschei, garaje, oficii de casatorie si scoli sunt utilizate pentru a gazdui familiile", a indicat recent Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (UN-OCHA).Regimul se declara hotarat sa recucereasca regiunea Idlib, aflata sub controlul jihadistilor din Hayat Tahrir al-Sham (fosta aripa siriana a Al Qaida) si al unor grupari ale rebelilor.Intre lunile aprilie si august, regimul Bashar al-Assad, sustinut de aviatia rusa, isi intensificase bombardamentele. Violentele ucisesera aproape o mie de civili in regiune, potrivit OSDO.Totusi, anul 2019 a fost cel mai putin sangeros de la inceputul razboiului, conform acestei organizatii neguvernamentale, care a inregistrat 11.215 decese in cursul celor 12 luni.Conflictul din Siria, declansat in martie 2011 in urma reprimarii de catre Damasc a manifestatiilor prodemocratie, s-a soldat cu peste 370.000 de morti si milioane de persoane stramutate si refugiate.