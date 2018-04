OMS: 500 de persoane au fost afectate de atacul chimic din Siria

Ziare.

Rapoartele Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) arata ca 70 de persoane au fost ucise de atacul chimic din Siria. OMS sustine ca partenerii sai au informat ca 500 de persoane au suferit simptome asociate cu expunerea la substante chimice toxice, printre care dificultati respiratorii, iritarea mucoaselor si probleme cu sistemul nervos central, arata Reuters."De asemenea, doua facilitati medicale au fost afectate de aceste atacuri", se arata in comunicatul OMS.Vezi si SUA sustin ca atacul chimic din Siria ar fi fost realizat cu un agent neurotoxic "Ar trebui sa fim cu totii revoltati de aceste rapoarte teribile si imagini din Duma. OMS cere un acces liber imediat in zona afectata pentru a furniza servicii medicale celor afectati, a evalua impactul sanitar si pentru a furniza un raspuns privind sanatatea publica", a declarat medicul Peter Salama din cadrul OMS.Activistii care se opun regimului lui Assad, membrii echipajelor de salvare si medici sustin ca atacul chimic asupra Duma in Ghouta de Est a fost lansat de fortele guvernamentale care au folosit bombe cu substante chimice toxice.