ONU a votat in unanimitate o incetare a focului in Siria, de cel putin 30 de zile. E nevoie de o pauza umanitara

Textul aprobat, amendat in mai multe randuri, arata AFP, "cere ca toate partile sa inceteze fara intarziere ostilitatile pentru cel putin 30 de zile consecutiv in Siria, pentru o pauza umanitara durabila".Obiectivul este "de a permite livrarea regulata a ajutorului umanitar, a serviciilor si evacuarea medicala a bolnavilor si a ranitilor in starea cea mai grava"."Nu este un acord de pace asupra Siriei, textul este unul pur umanitar", a afirmat ambasadorul suedez Olog Skoog, cosemnatar al textului alaturi de omologul sau kuweitian.In cursul negocierilor, occidentalii au refuzat o solicitare a Rusiei in sensul ca orice convoi umanitar sa fie nevoit sa obtina un acord din partea Damascului.Textul prevede exceptii in privinta incetarii focului in cazul luptelor contra gruparilor jihadiste Stat Islamic (SI) si Al-Qaida. La cererea Moscovei, exceptiile cuprind "alti indivizi, grupari, entitati, asociate cu Al-Qaida si SI, precum si alte grupari teroriste desemnate de Consiliul de Securitate".Observatori citati de AFP noteaza ca aceste exceptii pot da nastere unor interpretari contradictorii, Damascul calificandu-i drept "teroristi" pe rebelii sustinuti de Occident. Respectarea incetarii focului risca prin urmare sa devina aleatorie, arata sursa mentionata.La cererea Rusiei, Consiliul preconizeaza sa se reuneasca din nou in termen de 15 zile pentru a vedea daca incetarea focului este bine aplicata.Totodata, rezolutia "cheama la ridicarea imediata a asediului zonelor locuite, printre care Ghouta de Est, Yarmouk, Foua si Kefraya".Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), o organizatie nonguvernamentala cu sediul in Marea Britanie, a informat, potrivit Reuters, ca avioane de lupta au bombardat Ghouta de Est sambata seara, la doar cateva minute dupa ce Consiliul de Securitate a adoptat rezolutia privind cererea de incetare a focului pentru 30 de zile in Siria.Raidurile aeriene au vizat orasul Shifouniyeh din enclava rebela, informatia fiind confirmata si de doi locuitori din suburbiile asediate din apropierea Damascului.