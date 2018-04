ONU anunta un ajutor de 3,6 miliarde de euro pentru Siria, jumatate din cat se dorea

Ziare.

com

"Banuiala mea este ca, pana la sfarsitul zilei, vom avea angajamente pentru anul 2018 in valoare de 4,4 miliarde de dolari", a declarat Mark Lowcock la conferinta donatorilor gazduita de Uniunea Europeana si ONU, relateaza AFP si dpa.El a multumit in special Uniunii Europene, Germaniei si Marii Britanii pentru "sumele foarte mari" promise."Este un inceput bun, chiar daca ne-am fi dorit mai mult", a spus Lowcock, mentionand ca Statele Unite, unul dintre cei mai mari contribuabili, nu au precizat inca valoarea angajamentului lor.Organizatorii conferintei sperau sa stranga in total 9 miliarde de dolari (7,3 miliarde de euro) pentru anul 2018. ONU a calculat nevoile pentru ajutorul umanitar in Siria la 3,5 miliarde de dolari (2,8 miliarde euro) si la 5,6 miliarde de dolari (4,5 miliarde de euro) pentru sprijinirea refugiatilor din tarile vecine.Se asteapta de asemenea un acord din partea statelor membre UE cu privire la ajutorul financiar pentru refugiatii din Turcia, care se ridica la 3 miliarde de euro pe o perioada de doi ani.