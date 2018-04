Opozitia din Marea Britanie condamna atacul din Siria: Nu ar trebui sa primim instructiuni de la SUA

Ziare.

"Marea Britanie ar trebui sa joace rolul de lider in cautarea unui armistitiu in acest conflict, si nu sa primeasca instructiuni de la Washington pentru a-i pune pe soldatii britanici in pericol", a reactionat liderul laburist Jeremy Corbyn, dupa anuntul privind loviturile efectuate de aviatia britanica impotriva unui complex militar in apropiere de Homs.In opinia lui Corby, temeiul actiunii Royal Air Force, care a mobilizat patru avioane de lupta cu rachete Storm Shadow, este "discutabil din punct de vedere legal", iar premierul Theresa May ar fi trebuit "sa ceara aprobarea parlamentului".Formal, Theresa May avea puterea de a angaja tara intr-o actiune militara fara a consulta parlamentul. Insa, dupa interventia britanica in Irak in 2003, s-a stabilita practica de a supune operatiunile militare in exterior unei dezbateri si unui vot in Camera Comunelor. May a anuntat sambata ca se va adresa luni parlamentului."A merge in siajul unui presedinte american imprevizibil nu poate inlocui un mandat al Camerei Comunelor", a declarat si liderul Partidului Liberal-Democrat, Vince Cable. De aceeasi opinie a fost si Stewart McDonald, purtator de cuvant al Partidului National Scotian, a treia forta din parlamentul britanic.La randul sau, coalitia "Stop the war" a "condamnat atacurile" din Siria, considerand ca acestea "nu le vor aduce sirienilor decat si mai multa nenorocire si distrugeri"."Majoritatea zdrobitoare a populatiei britanice se opune acestei actiuni, asa cum s-a opus unei serii de razboaie in ultimii 17 ani", a subliniat coalitia.Conform unui sondaj YouGov publicat joi, 43% dintre britanici erau impotriva unor lovituri aeriene in Siria, numai 22% declarandu-se favorabili."Stop the war" a chemat la manifestatii sambata in mai multe orase si la o mobilizare luni in fata parlamentului, la reluarea sesiunii legislativului.Si Campania pentru Dezarmare Nucleara (CND) si-a exprimat dezacordul fata de decizia guvernului britanic, luata "impotriva dreptului international".