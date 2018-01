Opozitia din Siria boicoteaza discutiile de pace mediate de Rusia

Ziare.

Purtatorul de cuvant Firas al-Kaldi a precizat ca opozitia siriana a votat boicotarea discutiilor de pace mediate de Rusia cu 26 de voturi pentru si 10 impotriva.Opozitia din Siria sustine ca intrunirea este o incercare din partea principalului aliat al guvernului sirian sa "treaca in plan secund" procesul de pace desfasurat de ONU , iar regimul condus de catre Bashar al-Assad nu ar avea nicio intentie sa ajunga la o intelegere.Cea de-a noua runda a discutiilor formale dintre delegatia regimului sirian si cea a opozitiei unificate, mediate de Natiunile Unite si desfasurate in perioada 25-26 ianuarie la Viena, s-a incheiat fara niciun rezultat.Rusia a invitat la aceasta reuniune reprezentanti ai Statelor Unite, Chinei, Turciei, Iranului, Frantei si Marii Britanii, precum si diplomati din Egipt , Iordania, Irak , Kazahstan, Liban si Arabia Saudita Participantii la Congresul Dialogului National Sirian si-au anuntat disponibilitatea pentru obtinerea unei solutii politice durabile in Siria, in conformitate cu rezolutiile Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite si cu acordurile incheiate in cadrul procesului de la Astana, in Kazahstan. Redactarea unei noi Constitutii siriene si pregatirea alegerilor generale vor fi principalele subiecte de discutie.Siria se confrunta, incepand din martie 2011, cu revolte reprimate violent si cu un conflict militar intre serviciile de securitate subordonate regimului Bashar al-Assad, fortele opozitiei si grupuri teroriste, inclusiv organizatia sunnita Stat Islamic (Stat Islamic in Irak si Siria / Stat Islamic in Irak si Levant). Bilantul conflictului depaseste 340.000 de morti.