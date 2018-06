OSDO: Rusia a bombardat zone controlate de rebeli in sudul Siriei

Ziare.

com

Conform sursei mentionate, Rusia a lansat circa 25 de lovituri asupra unor localitati controlate de rebeli in estul provinciei Deraa.OSDO nu a furnizat niciun bilant."Intense raiduri aeriene ruse lovesc localitati din estul provinciei Deraa, o premiera de la incheierea anul trecut a unui armistitiu privind sudul Siriei", a precizat Rami Abdel Rahman (OSDO).Rusia, Statele Unite si Iordania au acceptat in iulie 2017, cu scopul de a reduce ostilitatile, sa respecte o zona de dezescaladare in zonele controlate de rebeli in sud.De atunci, avioanele ruse - care opereaza in Siria din 2015 - au evitat sa bombardeze pozitii rebele din sud.Dupa ce a securizat capitala Damasc, armata siriana a trimis intariri si se concentreaza asupra sudului tarii, unde rebelii controleaza inca in mare parte provinciile Deraa si Soueida.Potrivit OSDO, aviatia regimului bombardeaza zonele rebele lansand inclusiv butoaie cu explozivi, o arma utilizata pentru prima oara dupa aproape un an la Deraa.De marti, cel putin 19 civili au fost ucisi in zonele rebele.De cealalta parte, opt soldati ai regimului au murit in confruntarile de sambata cu rebelii, numarul pierderilor din aceasta tabara ajungand, incepand de marti, la 13. Peste 12.000 de sirieni au fugit din provincia Deraa in ultimele zile.Conform Natiunilor Unite, aceste operatiuni ale regimului pun in pericol peste 750.000 de civili din regiune.Cu ajutorul sprijinului militar al aliatilor sai rus, iranian si Hezbollahul libanez, regimul sirian a reusit sa recucereasca peste 60% din tara dupa 2015.In urma infrangerilor suferite, rebelii nu mai detin decat 11% din teritoriul sirian, in principal in nord, la frontiera cu Turcia. Gruparea jihadista Stat Islamic (SI), tinta a mai multe ofensive, controleaza mai putin de 3% din tara, conform OSDO.Conflictul din Siria s-a soldat din martie 2011 cu peste 350.000 de morti iar milioane de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele.