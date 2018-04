Papa Francisc se declara profund tulburat de situatia din Siria: Pacea si justitia sa invinga!

Ziare.

"Fac apel din nou catre toti liderii politici pentru ca pacea si justitia sa invinga", a declarat Papa in discursul sau saptamanal in fata credinciosilor adunati in Piata Sf. Petru."Sunt profund tulburat de situatia actuala in care desi exista instrumentele necesare comunitatii internationale, este dificil sa se ajunga la o actiune comuna care ar putea duce la pace in Siria si in alte regiuni ale lumii", a adaugat el.Duminica trecuta, suveranul pontif a denuntat un atac chimic al guvernului sirian pe care l-a definit drept "folosirea nejustificabila a unui instrument de exterminare".