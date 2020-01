Parlamentul libian decide sa rupa relatiile cu Turcia

Ziare.

Votul a fost dat ca urmare a unui recent acord militar incheiat intre Ankara si guvernul de uniune, a declarat un purtator de cuvant citat de AFP.Parlamentul a mai cerut ca seful guvernului de uniune - recunoscut de comunitatea internationala - Fayez al-Sarraj sa fie judecat pentru "inalta tradare".Ales in 2014, parlamentul este un aliat al maresalului Khalifa Haftar, omul forte din estul Libiei care a lansat in aprilie o ofensiva impotriva guvernului de uniune.In cadrul unei sesiuni "urgente" la Benghazi (est), Parlamentul "a votat in unanimitate ruperea relatiilor cu Turcia", a declarat purtatorul sau de cuvant Abdallah Bleheq.El a aprobat de asemenea "anularea memorandumurilor de securitate si cooperare militara intre guvernul" lui Fayez al-Sarraj si Ankara, a adaugat el.La sfarsitul lui noiembrie, GNA a semnat doua acorduri cu Turcia. Unul are ca obiect cooperarea militara si ajutorul pe care Turcia l-ar putea acorda GNA in lupta sa impotriva trupelor maresalului Haftar.Al doilea ii permite Turciei sa valorifice drepturi de exploatare asupra unor zone vaste din Maditerana orientala bogata in hidrocarburi, spre nemultumirea Greciei, Egiptului, Ciprului si Israelului.La randul sau, parlamentul turc a votat joi o motiune care ii permite presedintelui Recep Tayyip Erdogan sa trimita militari in Libia pentru a sustine GNA."Seful GNA, ministrii sai de externe si de interne (...) trebuie sa fie judecati pentru inalta tradare si pentru ca au readus colonialismul" in Libia, a spus purtatorul de cuvant.Abdallah Bleheq a precizat, de asemenea, ca parlamentul a votat "abrogarea" acordului de la Skhirat (Maroc, in 2015), care a dat nastere GNA, si a facut apel la state si la organizatiile internationale "sa-si retraga recunoasterea GNA".Parlamentul libian este in prezent slabit de diviziuni, dupa plecarea a circa 40 de deputati anti-Haftar la Tripoli.GNA si maresalul Haftar isi disputa de mai multi ani puterea in Libia, tara care a fost aruncata in haos dupa caderea regimului lui Muammar Gaddafi in 2011