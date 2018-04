Pentagon: I-am transmis un mesaj clar lui Assad. Ce se intampla de acum e decizia lui

Ziare.

com

Locotenent-generalul Kenneth McKenzie a anuntat ca au fost lansate 105 rachete asupra tintelor din Siria, precizand ca atacul a vizat descurajarea regimului condus de Bashar al-Assad pentru folosirea armelor chimice. Acesta a sustinut ca Statele Unite sunt de parere ca armele chimice ale regimului sirian au fost stocate la centrul de cercetare Barzah, care a fost distrus in urma atacului."Unele arme chimice si unele infrastructuri au ramas in Siria, insa atacurile au redus semnificativ capabilitatile chimice ale acestei tari", a declarat McKenzie, adaugand ca Statele Unite sunt pregatite in cazul in care vor exista actiuni simetrice ale Siriei sau ale aliatilor sai.McKenzie a afirmat ca nu au fost inregistrate victime printre civili.Dana W. White, purtatorul de cuvant al Pentagonului, a sustinut ca atacul nu a vizat rasturnarea de la putere a lui Bashar al-Assad si ca nu reprezinta o schimbare a politicii SUA in privinta Siriei."Noi am actionat. A fost o misiune de succes. Ce se intampla de acum incolo este decizia lui Assad", a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, adaugand ca sistemele de aparare antiaeriana din Siria au fost ineficiente.